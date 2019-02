Europee, Borghi: "Gruppo Lega-M5S? Tutti separati"

Claudio Borghi (FOTOGRAMMA/IPA)

di Francesco Saita

Gruppo unico tra Lega e M5S in Europa? "Ho espresso un auspicio, null'altro". Lo dice all'AdnKronos il presidente leghista della Commissione Bilancio, Claudio Borghi, precisando il suo pensiero in merito a possibili convergenze anche in Europa tra Salvini e Di Maio.

"Ovviamente alle elezioni tutti vanno separati" conclude Borghi, riferendosi al voto del prossimo 26 maggio.