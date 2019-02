Grillo e il siparietto sul caso Diciotti

(Fotogramma)

"Ma lo capite in che mani è l’Italia?". Così Beppe Grillo, improvvisando un siparietto davanti all’Hotel Forum di Roma, risponde a chi gli domanda se solo un anno fa avrebbe pensato di salvare Matteo Salvini dal processo, sviando però le domande alle prese con la portiera del van su cui sale a bordo e che non riesce a chiudere. Il comico genovese, diretto in tribunale per il processo con l’ex consigliere regionale dell’Emilia Romagna Giovanni Favia, viene assaltato dai cronisti e dalle domande sul caso Diciotti. "Ma lei mi fa domande sulla politica dell’Italia e del mondo ma si rende conto che io non riesco a chiudere la porta? Ecco in che mondo siamo...", ripete più volte, salvo poi partire con la portiera dell’auto spalancata.