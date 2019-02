Nogarin alle europee, niente candidatura bis a Livorno

(Fotogramma)

Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin (M5S), non si ricandiderà per il secondo mandato. Lo ha annunciato lui stesso oggi nel corso di una conferenza stampa. Nogarin ha precisato che parteciperà alle parlamentarie del M5S per candidarsi elezioni europee della prossima primavera. Nel 2014 Nogarin aveva espugnato la roccaforte 'rossa', fino ad allora sempre governata da amministrazioni di sinistra, prima dal Pci, poi dal Pds, Ds e infine Pd.

"Martedì prossimo leggerete il mio nome tra quelli in lista alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle, in vista delle elezioni europee. Quindi non mi candiderò per un secondo mandato come sindaco di Livorno", ha annunciato il sindaco. "Chi dice che scappo dalla città dice una falsità che rispedisco al mittente - ha chiarito .- Il Movimento 5 stelle prevede il vincolo dei due mandati per svolgere la propria azione politica. Io, da sindaco, ho dato il sangue Livorno per cinque anni. Ho sacrificato la mia vita, ho compiuto scelte dirompenti che mi hanno anche portato ad essere indagato, non mi sono mai risparmiato e credo di aver agito sempre nell’interesse della mia città".

"Ora voglio fare di più: andare a Bruxelles, il luogo da cui transitano tutti i più importanti finanziamenti per le aree di crisi complessa, per i trasporti e per la portualità e lavorare per portarli a Livorno in modo da cambiare e rilanciare realmente questo territorio che per troppo tempo è stato abbandonato", ha spiegato Nogarin.

"Il Movimento 5 stelle di Livorno non è Filippo Nogarin - ha concluso il sindaco - il lavoro che abbiamo avviato è straordinario e sono certo che il Movimento 5 stelle di Livorno lo porterà avanti con determinazione e coraggio. Il mio auspicio è che a farlo sia la persona che mi è stata vicina più di ogni altra in questi 5 anni: la vicesindaco Stella Sorgente. Ma saranno gli attivisti, come è giusto, ad avere l’ultima e decisiva parola".