Diciotti, Nugnes e Fattori: "Voteremo sì per processo a Salvini"

(Fotogramma)

"Abbiamo letto le carte, seguiremo il dibattito parlamentare, ma siamo orientate a votare sì". Lo dicono le senatrici M5S Elena Fattori a Paola Nugnes in un video al Fatto Quotidiano a proposito del voto su Matteo Salvini e il caso Diciotti. Con il voto in Giunta, osserva Nugnes, "credo che il governo M5S abbia fatto una scelta: non è più né di destra né di sinistra, il governo M5S si è posizionato in modo stabile e chiaro sul tracciato della destra identitaria europea".

"Due anni fa - aggiunge Fattori - un discorso del genere sarebbe stato surreale, ci avrebbero espulso solo per aver pensato di salvare Salvini. Ora le cose stanno diversamente. Io ritengo sia una cosa illegittima obbligarci a fare scelte contro la nostra coscienza, la trovo anche una cosa violenta".