Leghista espulso per post sessista su Emma Marrone

"Aprire i porti? Apri le tue cosce". E' bufera su Massimiliano Galli, consigliere comunale della Lega ad Amelia, per il post sessista nei confronti di Emma Marrone. Un'uscita che gli è costata l'espulsione dal partito. Commentando un articolo su Facebook riguardante la cantante, che durante un concerto ha urlato la frase "aprite i porti", Galli - come testimoniano gli screenshot che hanno fatto il giro dei social - si è rivolto così all'ex concorrente di 'Amici': "Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio".

Parole subito stigmatizzate dal segretario della Lega in Umbria, Virginio Caparvi: "La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista espresso dal consigliere comunale di Amelia", ha affermato il deputato annunciando l'espulsione di Galli. "Le affermazioni del consigliere - ha proseguito - non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega".