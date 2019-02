Di Maio incontra ambasciatore francese

(Afp)

L'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, ha incontrato questa mattina Luigi Di Maio, vice premier e ministro per lo Sviluppo economico, dietro invito di quest'ultimo, a una settimana dal rientro in Italia del diplomatico richiamato a Parigi dopo l'incontro tra il leader del M5s ed i gilet gialli. L'ambasciatore, secondo quanto si legge in una nota, ha ricordato la volontà della Francia "di lavorare con l’Italia su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di cooperare".

Quest’incontro ha permesso di affrontare "tutta una serie di tematiche europee e bilaterali sulle quali la Francia e l’Italia hanno grandi convergenze, come il sostegno alla crescita e il rafforzamento della politica industriale". Di Maio e Masset hanno anche affrontato il tema delle cooperazioni industriali in corso, specie in materia d’innovazione, conclude la nota dell'ambasciata francese a Roma.