Di Maio vede Masset: "Rispetto e collaborazione"

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio ha incontrato oggi Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia. Lo rende noto il sito del governo. "È stata ribadita la volontà di lavorare su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di cooperare - si legge - . Quest’incontro ha permesso di affrontare tutta una serie di tematiche europee e bilaterali sulle quali la Francia e l’Italia hanno grandi convergenze, come il sostegno alla crescita e il rafforzamento della politica industriale". Di Maio e Masset "hanno anche affrontato il tema delle cooperazioni industriali in corso, specie in materia d’innovazione".