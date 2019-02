Salvini: "La Tav si farà"

(Afp)

"Faccio e farò tutto il possibile perché la Tav si faccia". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5', spiegando che i cantieri si fermano finché il progetto non sarà rivisto. "Spero che ripartano il prima possibile", ha aggiunto. "Il progetto può essere rivisto, si possono risparmiare dei soldi", ha aggiunto Salvini, spiegando che la mozione approvata ieri alla Camera "si impegna a rivedere il progetto".

Sull'alta velocità Torino-Lione è intervenuto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli: " ''L'analisi costi benefici non la posso commentare perché rappresenta una valutazione scientifica e non politica - ha detto a Radio 24 -. Io ho fatto sopralluoghi sulle infrastrutture in Italia ed è una groviera, preferisco utilizzare le risorse per mettere in sicurezza la rete stradale italiana". Quindi ha aggiunto: "Non sto dicendo che la Tav è inutile in termini assoluti, ma non è una priorità. Tra due settimane comunque troveremo una soluzione''.