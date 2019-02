Tofalo nella bufera per video parodia con Hitler

(Fotogramma)

Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, è finito sotto accusa per un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui utilizza una celebre scena di un film su Hitler, interpretato da Bruno Ganz, per riferirsi in maniera ironica agli organismi di rappresentanza che saranno sostituiti dai nuovi sindacati militari. Il Cocer (Consiglio Centrale di Rappresentanza) Interforze ha convocato una riunione per martedì prossimo. "Non è un video simpatico - commenta all'Adnkronos il generale Giancarlo Trotta, presidente del Cocer Interforze - Di commenti ce ne sono tanti, evito di aggiungere altro e rimando alla riunione del consiglio convocata per martedì".

"Alla vigilia di importanti cambiamenti l’ironia ci viene sempre in soccorso - ha scritto Tofalo nel post che accompagna il video - Dedicato a tutti gli uomini e le donne della Difesa, di ogni latitudine e di ogni grado". Il sottosegretario ha aggiunto anche un post scriptum: "Questo video, prima di pubblicarlo sul mio profilo, girava in tutte le chat della Difesa. Leggendo alcuni commenti mi accorgo che il Paese non è più abituato alla satira, sempre più spesso si preferisce coprire qualunque argomento con il velo dell'ipocrisia. Un saluto cordiale a tutti gli attori istituzionali che nei prossimi mesi saranno i protagonisti del cambiamento che il Parlamento sovrano vorrà realizzare. Buon lavoro a tutti, nella consapevolezza che tutti stiamo dando il massimo".

Sul sottosegretario si è scatenata la bufera social. "Fuori luogo", "inopportuno", "lei si deve solo vergognare", si legge nei commenti. Un utente scrive: "Ma lei lo sa che pubblicare un video dove richiama un carnefice come Hitler citando la rappresentanza militare offende non solo me e i miei colleghi, ma soprattutto il CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE?". A tutto questo si aggiungono le dure critiche di esponenti del mondo politico e la presa di distanza da parte della Difesa. “È del tutto inadeguato che un sottosegretario, dunque un rappresentante dello Stato, pubblichi un video del genere sul suo profilo ufficiale. Prendiamo ovviamente le distanze da questa scelta, che viola la consueta e doverosa grammatica istituzionale” è quanto trapelato dall'entourage della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta.

Maurizio Gasparri chiede le dimissioni del sottosegretario. “Il video pubblicato sulla sua pagina Facebook dal sedicente sottosegretario Tofalo, già in passato al centro di polemiche, non può passare in silenzio. Chiederemo in ogni sede le dimissioni di chi ha offeso tutti quei militari che, in tanti anni, hanno rappresentato la base e dalla base sono stati democraticamente scelti" afferma il senatore di Forza Italia. "Tofalo, come un passacarte qualsiasi - prosegue Gasparri - si è prestato al gioco di chi magari in tanti anni non è mai riuscito ad ottenere il consenso dei propri colleghi e oggi li denigra con un video offensivo anche della stessa divisa. L’utilizzo di Hitler poi come testimonial di questa squallida azione peggiora, se possibile, questo ignobile gesto". "Esprimo la mia solidarietà a tutti i delegati Cocer che - rimarca il senatore di Forza Italia - oltre al danno di non essere mai stati realmente ascoltati da Tofalo e dall’assente Ministro Trenta, si vedono anche derisi, sbeffeggiati e offesi. Ho già presentato una interrogazione al Ministro e chiederemo, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, le dimissioni di chi occupa una posizione di cui non è degno”, conclude Gasparri.

A chiedere le dimissioni è anche il deputato del Pd Emanuele Fiano: "Il sottosegretario Tofalo deve rassegnare già oggi le sue dimissioni. Il suo video offende le istituzioni, le donne e gli uomini del nostro esercito e i loro rappresentanti, ai quali va la nostra totale stima e solidarietà. L'uso di Hitler è semplicemente vomitevole e rappresenta un affronto alla storia repubblicana e ai valori delle nostre forze armate. Purtroppo giocare con la storia e con la verità è prassi non nuova nella narrazione dei 5 Stelle".

“Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo si scusi immediatamente perché non c’è nulla di ironico nel video da lui pubblicato - dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Isabella Rauti - E’ stata un’uscita infelice e dalla quale traspare una scarsa considerazione verso il personale delle Forze Armate". "Gli uomini e le donne in divisa hanno liberamente espresso un pensiero verso un provvedimento che riguarda la loro vita professionale e non possono per questo essere esposti allo scherno della rete, soprattutto da un sottosegretario alla Difesa che dovrebbe tutelarli e non esporli a pubblico ludibrio. Fratelli d’Italia chiede le immediate scuse e la rimozione del video. Le Forze Armate - concludono i parlamentari di Fdi - meritano rispetto”.

Tofalo in passato ha già fatto parlare di sé. Quando ha postato un filmato in cui imbracciava un mitra vestito da militare, e quando si è lanciato con il paracadute in tandem con un istruttore del Reggimento Tuscania da quota 4.500 metri, per "dare un segnale forte di vicinanza a questi professionisti della sicurezza, mettendo la mia stessa vita in mano a chi ogni giorno difende gli interessi nazionali e rappresenta il Paese nel mondo".