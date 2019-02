"Cinquestelle cadenti", la 'trollata' di Forza Italia

Il post di Forza Italia su Facebook

"Con questi Cinque Stelle cadenti, in Sardegna sembra la notte di San Lorenzo". Forza Italia si fa beffe sui social del M5S dopo il risultato elettorale in terra sarda, che ha visto trionfare il candidato di centrodestra Christian Solinas sugli sfidanti del centrosinistra Massimo Zedda e - a lunga distanza - dei Cinquestelle, Francesco Desogus. Il post, pubblicato sulla fan page ufficiale Facebook dagli azzurri, non è più visibile in pagina ma è ancora presente fra le foto. Pochi finora i commenti, e quasi tutti in difesa dei pentastellati: "Guardatevi in casa vostra", "con l'8% volete dare lezioni ai 5 stelle?" e "solo in ammucchiata resistete", si legge.