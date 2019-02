Interrogatorio per i coniugi Renzi

(Fotogramma)

Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, rispondono alle domande del gip del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, durante l'interrogatorio in seguito agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta e fatture false relativamente al fallimento di alcune cooperative a loro riconducibili. L'interrogatorio del gip è avvenuto in modi separati per ciascuno degli imputati. La prima ad essere interrogata è stata Laura Bovoli, poi Tiziano Renzi. Di fronte al gip anche il terzo imputato finito agli arresti domiciliari, l'imprenditore ligure Mariano Massone, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Difeso dall'avvocato Luca Gastini, ha depositato una memoria difensiva che è stata consegnata al giudice durante l'interrogatorio di garanzia. Secondo quanto si è appreso, il legale dell'imputato ha chiesto anche una modifica della misura cautelare che lo ha portato agli arresti domiciliari. La difesa dell'indagato presenterà ricorso al Riesame.

L'interrogatorio di Bovoli è terminato intorno alle 17.40, ed è durato circa due ore e quaranta. Secondo quanto ha reso noto il collegio difensivo della donna finita agli arresti domiciliari, Bovoli ha risposto alle domande del giudice e ha presentato anche memorie difensive e documentazione aggiuntiva. Iniziato intorno alle 17.45 nella stanza del giudice al nono piano del Palazzo di Giustizia di Firenze, invece, l'interrogatorio di Tiziano Renzi.

In mattinata, il collegio difensivo dei coniugi aveva fatto sapere che la coppia avrebbe offerto "la massima disponibilità a chiarire ogni aspetto e ogni contestazione nella massima trasparenza". "I coniugi del resto hanno voluto fortemente questo interrogatorio e quindi risponderanno ad ogni domanda che verrà loro posta", si è appreso dai legali della coppia.