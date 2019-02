Per Forza Italia c'è aria di Palazzo Chigi

(Fotogramma)

'Stamattina c'è aria di... centrodestra al governo'. Questa la scritta che campeggia sulla pagina Facebook di Forza Italia a commento del voto in Sardegna, che premia il centrodestra unito (stavolta attorno al candidato governatore del Partito d'azione sardo Christian Solinas), dopo la vittoria in Abruzzo di qualche settimana fa. La frase è a corredo di una maxi foto di una ragazza che si affaccia alla finestra e scorge un cielo azzurro.

''Abbiamo postato su Fb e Twitter questa grafica a scrutinio appena iniziato - spiega il deputato Antonio Palmieri, responsabile Internet del partito, che ha curato tutte le principali campagne elettorali di Fi, dalla discesa in campo in poi - perché, a prescindere all'esito finale, le elezioni in Sardegna confermano due dati incontrovertibili. Il primo: la propaganda non basta, come dimostra il risultato dei Cinque stelle. Il secondo: il centrodestra è competitivo solo se unito e se è unito non ce n'è per nessuno''.