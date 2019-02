Salvini rassicura Di Maio: "Non chiederò premiership"

(Fotogramma)

"Non cambia nulla, si va avanti. Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non certo cinque mesi...''. In collegamento telefonico con La7 speciale elezioni, Matteo Salvini assicura che la vittoria del centrodestra in Sardegna non cambia nulla nei rapporti con Luigi Di Maio e, quindi, continuerà a stare al governo con i Cinque stelle.

"C'è un presidente del Consiglio che ha la mia totale fiducia e non chiedo né mezzo ministro in più, né mezzo sottosegretario in più...", dice, escludendo pretese su premiership e ministeri chiave in caso di exploit della Lega alle europee. ''Non si può più parlare di voto di pancia, di paura o di frustrazione... Non saranno mica tutti scemi gli italiani che votano Lega...", aggiunge.