Cocer a Trenta: "Ritirare delega Tofalo"

(FOTOGRAMMA)

"Un gesto che non ha precedenti nella storia della Repubblica". Così il Cocer Interforze definisce il video postato nei giorni scorsi su Facebook dal sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in cui si utilizzava una celebre scena cinematografica di un film su Hitler, interpretato da Bruno Ganz, per riferirsi in maniera ironica agli organismi di rappresentanza che saranno sostituiti dai nuovi sindacati militari. Il Cocer chiede "al ministro della Difesa che vengano immediatamente ritirate al sottosegretario Tofalo le deleghe con la Rappresentanza Militare, essendosi ormai reso impossibile, rompendo un patto fiduciario dopo tali esternazioni, un rapporto di serena e fattiva collaborazione che abbia come unico scopo la tutela del personale militare".

"I militari - chiarisce il Cocer in una nota - non possono e non devono essere posti al centro di bagarre politiche strumentali e chissà con quali secondi fini. Il Cocer Interforze esprime sentimenti di rammarico e stupore per il video, a dir poco preoccupante, inadeguato e inopportuno". Secondo la rappresentanza militare "è anzitutto inaccettabile, anche se semplicemente per 'banale' ironia, che i militari vengano accostati ad un sistema strutturale nazista; così facendo il sottosegretario ha intrinsecamente offeso 'tutti gli uomini e le donne della Difesa, di ogni latitudine e di ogni grado' a cui ha rivolto 'ironicamente' la diffusione del video".



Sottolinea il Cocer: "Ricordiamo al Sottosegretario Tofalo che, ricoprendo egli un ruolo istituzionale, il video da lui pubblicato e successivamente condiviso ha assunto inevitabilmente un valore 'istituzionale' nei contenuti, nella forma e nella sostanza". Pertanto "con atto deliberativo, il Cocer ha chiesto formalmente al Ministro della Difesa che vengano immediatamente ritirate al Sottosegretario Tofalo le deleghe con la Rappresentanza Militare".