La piattaforma Rousseau "può avere" dei "bachi", anche se, "tra l'altro", gestisce "poche migliaia di iscritti", ma questa non è una buona ragione per tornare "ai volantini" in politica. Bisogna, invece, investire "in sicurezza". Lo dice il Garante europeo per la protezione dei dati personali Giovanni Buttarelli, che oggi a Bruxelles ha presentato il rapporto annuale dell'Edps (European Data Protection Supervisor).