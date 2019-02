"Liste civiche e 5S? Sperimentare a Livorno": la proposta Nogarin

Filippo Nogarin (FOTOGRAMMA)

di Sara Di Sciullo

L'ipotesi di alleanze con le liste civiche "penso meriti un approfondimento. Dalle parole di Di Maio mi pare di capire che voglia fare una sperimentazione: sarebbe bello sperimentare a Livorno un lavoro di affiancamento di liste civiche. Livorno va al voto tra poco. Ci auguriamo ci sia il tempo". Lo afferma all'AdnKronos il sindaco di Livorno M5S, Filippo Nogarin, che si dice d'accordo sulla possibilità di partire con una sperimentazione per possibili alleanze tra M5S e liste civiche alle amministrative.

"Credo che la prima cosa sia passare dalla piattaforma Rosseau per avere il via libera e trovare una forma di sperimentazione" precisa Nogarin, sottolineando che una prima sperimentazione potrebbe passare proprio dalla città toscana: "A Livorno siamo sempre stati un avamposto, rappresentiamo un modello. A Livorno il M5S ha fatto delle cose per la prima volta, come ad esempio il reddito di cittadinanza, sono state sperimentate tante buone pratiche, come il risanamento dell'Aamps". Proprio a Livorno potrebbe quindi avvenire "la prima sperimentazione di un lavoro fatto cercando di coinvolgere le migliori espressioni della società civile".

A Livorno ci sono già gruppi civici che collaborano con il M5S tanto da poter pensare di sperimentare un'alleanza con liste civiche già alle amministrative che si terranno tra tre mesi? "Non c'è mai stata un'esposizione in fase amministrativa ma noi abbiamo sempre avuto, storicamente, rapporti con comitati" spiega Nogarin. L'attuale vicesindaco di Livorno e candidata sindaco M5S alle prossime amministrative, "Stella Sorgente, rappresenta in questo un'espressione di un attivismo che parte proprio dai comitati. Quindi, ben venga".