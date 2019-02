Senatore FI con gilet 'steward' e foto Di Maio

(Foto Adnkronos)

Momenti di tensione in aula a palazzo Madama durante l'esame degli emendamenti al decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Il senatore Antonio Saccone (Fi), al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vicepremier Luigi Di Maio (assente dall'aula) prima di entrare in politica, quella di steward negli stadi.

E dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi e aver ricordato invece il significato dei gilet azzurri di Forza Italia, Saccone ha mostrato un gilet arancione con la foto del capo M5S e la scritta 'steward'. Il fatto ha provocato l'immediata reazione della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, che ha biasimato la "manifestazione da stadio" nel Senato della Repubblica, mentre dai banchi M5S si levavano grida "buffone, buffone..." sovrastate dagli applausi dei colleghi forzisti di Saccone. Il gilet è stato quindi sottratto al senatore dal questore Antonio De Poli, prontamente intervenuto.

"C'è qualcuno che agita il gilet arancione degli steward per dire che non siamo competenti" ma "per me è un orgoglio" aver fatto lo steward così come gli altri lavori, la replica di Di Maio in conferenza stampa alla Camera.