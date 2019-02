Legittima difesa, Sportiello (M5S): "Non voto testo che non mi appartiene"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Non voterò il provvedimento sulla legittima difesa. Non ho neanche presentato emendamenti al testo, perché è proprio inemendabile". Lo dice all'Adnkronos Gilda Sportiello, deputata M5S, che ieri, insieme a una decina di colleghi pentastellati, non ha partecipato al voto sulle pregiudiziali di costituzionalità.

Secondo la deputata, quello sulla legittima difesa "è un testo che non ha ragione di esistere: tra l'altro - osserva - crea equivoci" nel momento in cui "legittima sempre la proporzione tra offesa e difesa, andando a minare il discrimine, che è proprio l'elemento caratterizzante della legittima difesa. E' un provvedimento che non mi appartiene".

Della stessa opinione anche la deputata M5S Doriana Sarli. "Non intendo legittimare questo provvedimento. Anche se, a detta di molti magistrati, questa norma nella sostanza non cambierà" la situazione attuale, dice all'Adnkronos, "il messaggio culturale che ne farà la Lega è pericoloso". "Già nel codice penale - osserva la parlamentare - è prevista sia la tutela della vittima che la tutela dell'aggressore. Infatti, i casi di condanne per eccesso di legittima difesa sono pochissimi e questo non potrà cambiare nei fatti: quando ci sarà un morto si aprirà comunque un'istruttoria". "Penso che il testo sia stato molto migliorato al Senato, i nostri non si sono appiattiti sulla Lega e hanno fatto un grande lavoro per contenere i danni ma contesto il messaggio culturale pericoloso che il Carroccio porterà dietro questo provvedimento" e per questo motivo, "così com'è non lo voto, non intendo legittimarlo", conclude Sarli.