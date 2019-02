Renzi: "Salvini? Una Chiara Ferragni mancata"

Murales dell'artista 'TvBoy' a Milano con Salvini e Di Maio al telefono (FOTOGRAMMA)

"Salvini è un ragazzo che dà soddisfazione sempre, cambia idea su tutto. Tra 10 anni sarà un volontario di una nave Ong nel Mediterraneo. Salvini dipende dall’algoritmo, è un influencer, non un ministro. E’ una Chiara Ferragni che non ce l’ha fatta". A dirlo a Palermo è stato l’ex premier Matteo Renzi.

"Hanno vinto le elezioni mentendo - aggiunge, parlando dell'esecutivo -. Si conferma che hanno detto bugie in campagna elettorale. Hanno mentito sui rimpatri, su flat tax e sul reddito di cittadinanza". E parlando della misura del governo, aggiunge: "Questo tipo di scelta è concettualmente inutile per fari ripartire il Paese che ha bisogno di lavoro" dice l'ex premier.



Che prosegue: "Continuo a pensare che gli 80 euro sono stati utili per chi li ha presi, non vuoi fare 80 euro fai altro ma non buttare 8 miliardi tra reddito di cittadinanza e quota 100 in una dinamica in cui mancano 40 miliardi di euro".