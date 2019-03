"Nuovo partito del Nord?", Molinari risponde a Maroni

(Fotogramma)

di Francesco Saita

"E' vero che Salvini ha tolto la parola 'nord' dal partito, siamo solo Lega, ma ora siamo pure il partito che al Nord è - secondo i sondaggi - sopra il 40%, di certo il primo partito. Mi pare quindi che rappresentiamo bene quelle regioni". Lo dice all'AdnKronos Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, commentando le parole di Roberto Maroni che intervistato da Repubblica ha sottolineato la necessità di una nuova rappresentanza politica per le classi produttive del Nord, ricordando come "nelle urne siamo costantemente il primo partito".

"Le istanze del Nord - sottolinea Molinari - sono ben rappresentate, ricordo come il tema dell'autonomia, ad esempio, è un tema che per la prima volta può avere realtà, non solo a parole, visto che è sul tavolo di Palazzo Chigi". "Una riforma che può diventare realtà grazie al lavoro fatto dallo stesso Maroni in Lombardia e Zaia in Veneto, sotto la guida di Matteo Salvini", conclude l'esponente leghista.