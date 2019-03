Anm: "Finalità politiche toghe? Pensiero inaccettabile"

(Fotogramma)

L'azione della magistratura ''non è mai rivolta a favorire o danneggiare una parte politica. Non è accettabile parlare di interventi orientati, mediaticamente pilotati o aventi finalità politiche''. Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, nel suo intervento al congresso di Magistratura democratica.

''I provvedimenti della magistratura hanno sempre un unico obiettivo, la tutela dei cittadini senza distinzioni. Non possiamo dire che sono giusti quando incontrano il nostro gradimento o che sono politici quando non ci piacciono. I magistrati - ha ribadito Minisci - non svolgono azione politica ma applicano rigorosamente le leggi dello stato''.

Il presidente dell'Anm ha poi definito ''inammissibile'' invocare ''una giustizia a orologeria. Come le lancette dell'orologio l'azione dei magistrati non si ferma mai e non è rivolta a una contingenza politica, né a favorire i danneggiare qualcuno". "E' giusto fare chiarezza su questo - ha detto ancora Minisci - per evitare tuffi in un passato che non vogliamo rivivere".

Minisci parla poi di separazione delle carriere: ''Bisogna evitare la tentazione di riformare la magistratura e non la giustizia, come accaduto in passato. Difendiamo la comune cultura di giudici e pm. L'idea di un pm sottoposto all'esecutivo è un rischio che non possiamo e non vogliamo correre''. Minisci ha quindi espresso l'auspicio che ''Parlamento e governo non coltivino una proposta che rischia di fare male alla giustizia e ai cittadini''.