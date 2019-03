Perruggini (Anni di Piombo): "Macron spieghi a Fazio perché Francia è culla terroristi"

(Potito Perruggini)

"Forse il presidente Macron si farà intervistare da Fabio Fazio per spiegare agli italiani finalmente perché il suo Paese, che fino al 9 ottobre 1981 aveva ancora la pena di morte, abbia deciso di diventare la culla che ha protetto i terroristi che negli anni di piombo hanno violentato il nostro Paese con una ferocia inaudita? Perché forse dovevano essere tutelati i loro diritti dalla nostra crudele tortura dell'ergastolo?". Lo dice all'Adnkronos Potito Perruggini, presidente di 'Anni di Piombo - Osservatorio Nazionale per la Verità Storica', riferendosi all'intervista che andrà in onda domani su Rai1 durante il programma 'Che tempo che fa'.

"Non vorremmo -aggiunge- che il dilungarsi dei tempi burocratici per le estradizioni diventassero tempi di preavviso ai terroristi condannati ad agevolare un'ulteriore fuga".