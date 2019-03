"Ma sei scemo?", Berlusconi contro Toninelli

(Fotogramma)

''La Tav si farà". Silvio Berlusconi, a Potenza per aprire la campagna elettorale per le regionali in Basilicata, si ferma a parlare con le tv anche di alta velocità e ne approfitta per bacchettare il ministro grillino delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: ''E' ridicolo quello che si vede... C'è Toninelli che dice 'no, no, ma tanto tra sei mesi posso riprendere il via che ho dato...' Ma come, dai il via a dei lavori, a delle spese importanti per il Paese, dai il via a delle spese nell'Europa e poi tra qualche mese dici 'tolgo questo via'... Ma dove vivi, sei scemo? Mi sono spiegato con sufficiente chiarezza?", chiosa divertito il Cav prima di congedarsi.