Berlusconi: "Alleanza Lega-5S cadrà"

(Foto AdnKronos)

"Salvini si è intricato in questo contratto. Penso che non sarà lui a gestire l'alleanza ma saranno i fatti a farla cadere". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, arrivando in cattedrale a Matera per l'incontro con il vescovo della città lucana, Antonio Giuseppe Caiazzo.

"Se non cade prima delle europee, mi auguro che cada al più presto: perché tutto ciò che decidono questi signori dei Cinque Stelle è irraggiungibile" ha detto il leader di Forza Italia, accolto da un bagno di folla (VIDEO). "Più si va avanti e più questo governo non fa bene" ha ribadito prima dell'incontro. "Sarà difficile uscire dalla crisi che ha generato. Spero che non si vada avanti ancora a lungo".