Tav, Grillo: "Più che ai poveri pensiamo a bucare montagne"

"Il Paese sceglie falsi problemi: piuttosto che decidere di sostenere i suoi milioni di poveri preferisce disquisire di miliardi per bucare una montagna e altre questioni che non esistono". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, facendo riferimeno alla Tav.

Grillo parla poi della manifestazione antirazzismo che si è tenuta a Milano: "250.000 persone hanno manifestato contro il razzismo, un razzismo esclusivamente mediatico, ma Sala lo definisce momento spartiacque… e ha ragione: chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun razzismo, ma soltanto un crescente egoismo sociale".



"Ma allora - si chiede - cosa sta succedendo? Sembra che il Paese non voglia confrontarsi con i suoi 'veri fantasmi'. Se fosse una manifestazione contro l’egoismo, contro il 'mors tua vita mea', ne sarei felice. Ancora di più, se fosse una manifestazione contro la mafiosità, i favori e le caste… ma stiamo soltanto sognando. Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l’ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret invece che lotta". E poi una stoccata proprio al Pd: "Persi nelle nebbie delle primarie si ritrovano nel 'vuoto nulla impannocchiato in fronzoli'".