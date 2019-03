Tav, Salvini: "Piena fiducia in Conte"

(Afp)

"Piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un’opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini.

Oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni ha ostentato fiducia, anche se non ha mancato di lanciare anche un qualche avvertimento all'alleato leghista. “Anche sulla Torino-Lione con la Lega si può trovare un accordo su tutto. Noi portiamo sempre buon senso” ha detto Buffagni, secondo il quale "questo governo durerà cinque anni, ma se qualcuno vuole tornare tra le braccia di Berlusconi e Formigoni è libero di farlo. Noi non siamo certo gelosi”.