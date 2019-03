Toninelli risponde a Berlusconi

(Fotogramma)

"Le parole del pregiudicato di Arcore sono come medaglie per me. Ricordo solo gli scempi delle sue leggi ad personam e del Parlamento costretto a votare sulla 'nipote di Mubarak'. Un periodo in cui l'Italia era zimbello d'Europa. Grazie Silvio, hai già fatto abbastanza". Lo scrive su Facebook il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, replicando alle parole pronunciate ieri in Basilicata da Silvio Berlusconi, che, rivolto all'esponente del M5S, aveva detto: "Ma dove vivi? Sei scemo?".