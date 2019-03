"Caro Nicola", le speranze dei militanti dem

(Fotogramma /Ipa)

"Caro Nicola, vorrei dirti che...". Nel 'day after' delle primarie che lo hanno incoronato segretario Pd con oltre il 67% delle preferenze, Nicola Zingaretti diventa protagonista sui social di un'ondata di commenti che racchiudono il rinnovato senso di appartenenza del popolo dem. Sono in tanti a scrivergli, a ringraziarlo per aver "riportato la speranza" nel cuore di militanti e simpatizzanti e, soprattutto, ad avanzare proposte e appelli per il futuro di un partito che forse non è così malandato come in molti credevano. Tutti per lui, insomma, galvanizzati da una partecipazione grande e non così scontata, tutti per Zingaretti, che nei commenti spesso è 'solo' Nicola, il neo segretario su cui contare "per l'unità del partito" e al quale dare del 'tu', perché "sei uno dei nostri". E l'unità di intenti è il pallino fisso di chi scrive sotto gli ultimi post del leader: "basta divisioni", "ora lavoriamo insieme", "mai più fratelli coltelli", l'appello.

E ancora: "Dai Nicola, che contiamo su di te" la frase ricorrente, "non ci deludere" la speranza ripetuta decine e decine di volte, "ora dammi un motivo per restare" il leit motiv di quanti - da tempo lontani dalle istanze dem dell'era Renzi e Martina - sono tornati a votare ai gazebo per lui. Come ad esempio Maria: "Avevo detto mai più - scrive - invece grazie a te Nicola sono andata per votarti perché nessuno aveva il diritto di rottamarmi...quella era casa mia una volta...ora caro Nicola dammi il motivo per rimanerci", la richiesta. Poi l'appello: "Non farmi più scappare".