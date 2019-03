"Non si votava da 10 anni", gaffe per Lorella

(Otto e Mezzo /La7)

Elezioni, politica, sovranismo. Invitata a parlare nel salotto di 'Otto e Mezzo' insieme a Massimo Giannini, Paolo Mieli e Chiara Geloni, Lorella Cuccarini 'scivola' sul voto in diretta su La7, parlando con enfasi delle tornata elettorale del 4 marzo 2018.

"Io credo - spiega 'la più amata dagli italiani' - che siamo tutti sovranisti e quando ne parlo, parlo di sovranità, dell'articolo 1 della nostra Costituzione, e l'idea che possiamo esercitare questa sovranità attraverso il voto popolare credo sia un nostro diritto acquisito". Nulla di strano fin qui, ma poi la gaffe: "Penso anche - sostiene infatti la conduttrice icona degli anni 80 - che sia importante ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano delle elezioni che noi non facevamo da diversi anni...noi non votavamo per le politiche da quanto, 10 anni? 9 anni?", si chiede. E a chi le fa notare che tra un'elezione e l'altra passano 5 anni, la risposta non è granché convinta: "Beh, no - replica -, non abbiamo votato in cinque anni perché in realtà abbiamo avuto una serie di rimpasti". A calcolare i tempi ci pensa Giannini: "Per oltre cinque anni non si può non votare...". Poi Chiara Geloni, che toglie lo studio dall'imbarazzo con una battuta: "Le sono sembrati lunghi!".

La gaffe di Lorella al minuto 8.23: