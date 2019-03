Piano Rai, Laganà: "Potrei votare no"

(FOTOGRAMMA)

"Senza chiare e sostanziali garanzie su trasparenza, risorse economiche, criteri di nomina, valorizzazione delle professionalità interne e delle sede regionali non credo potrò votare per questo piano industriale ". Lo annuncia in un comunicato Riccardo Laganà, il consigliere d'amministrazione Rai eletto dai dipendenti del servizio pubblico, alla vigilia del Cda che dovrebbe votare il piano dell'azienda.

"Al riguardo - sottolinea Laganà - invito i partiti di maggioranza a vigilare su quanto sottoscritto all’interno del Contratto di Governo sulla Rai, ovvero maggiore trasparenza, eliminazione della lottizzazione politica e valorizzazione del merito e delle risorse di cui l’azienda già dispone".