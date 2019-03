Caso Sarti, parla l'ex

(Fotogramma)

di Antonio Atte

"Sono sollevato. Dopo un anno di insulti e fango, abbiamo ristabilito la verità. Non c'è stata alcuna appropriazione indebita. E per il futuro non finisce qui. Stiamo decidendo con l'avvocato come procedere. Ma sicuramente non è finita". Lo dice all'Adnkronos Andrea Bogdan Tibusche, ex fidanzato di Giulia Sarti, a proposito della decisione del Gip di Rimini, che ha archiviato la denuncia per appropriazione indebita presentata nei suoi confronti dalla parlamentare, coinvolta nel caso della 'rimborsopoli' M5S.