Forum Unesco, Parma confermata e caso chiuso

Federico Pizzarotti (FOTOGRAMMA)

"A seguito della richiesta di chiarimenti, confermata Parma sede del forum Unesco. Un’ottima notizia per il nostro territorio. Adesso avanti con i lavori!". Lo annuncia in un tweet la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, chiudendo così la vicenda dell'appuntamento gastronomico divenuto un caso per lo spostamento della sede dell'evento ipotizzato dal governo.

Martedì il sindaco Federico Pizzarotti e le aziende del territorio hanno scritto una lettera al premier Giuseppe Conte chiedendo di non tornare indietro e confermare la sede ducale dopo una lettera del ministro Bonisoli in cui veniva chiesto al ministro Moavero Milanesi di spostare il Forum sulla cultura alimentare e sulle industrie culturali da Parma a Taranto.

Il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, d'intesa con il ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, all'esito degli ultimi contatti conferma che il IV Forum Unesco si terrà nella città di Parma. Data e titolo preciso dell'evento sono in via di definizione con l'Unesco, si legge in una nota della Farnesina.