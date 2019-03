"Legittima difesa? Non entusiasma, ma è nel contratto"

(Fotogramma)

"Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo entusiasmo nella Lega. Allo stesso modo, quando si vota la legge sula legittima difesa, che è una legge che sta nel contratto e che per questo porteremo avanti perché noi siamo leali, non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5S". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che intervistato da "No stop news" su Rtl 102.5 commenta l'imminente approvazione della legge sulla legittima difesa, nonostante il dissenso di diversi parlamentari M5S.

Tra le voci che si sono alzate nel Movimento contro la misura leghista, quella di Doriana Sarli: "Si può aprire la stagione del Far West, per questo io non voto la legittima difesa", ha infatti confermato a "la Repubblica" la deputata M5S, contraria, fin dalla prima ora, al provvedimento in discussione in aula alla Camera. Incasellata tra i parlamentari che fanno capo a Roberto Fico, sottolinea di parlare a "titolo personale". "E' una legge che non mi sento di sostenere per motivi culturali. Anche se cambia poco, perché l’indagine di fronte a un morto ci sarà sempre, comunque si tratta un errore, ci possono essere più vittime, perché si può pensare che per difesa si può sparare sempre. E così si può aprire il Far West".

"Essere più armati in casa non equivale a essere più sicuri. Una maggiore presenza di armi o l’uso di armi può creare solo un maggiore stato di insicurezza. Per questo non me la sento di votare un provvedimento anche se, nella sostanza, non ci sono dei grandi cambiamenti".

La Consulta boccerà la legge? "Dire che sussiste 'sempre' la legittima difesa può essere motivo di incostituzionalità". Avete cercato di convincere i capi di M5S a cambiarla? "Ne abbiamo parlato, ma è un testo difficile da emendare perché se levi il 'sempre' e il 'grave turbamento' sei tornato al codice attuale".