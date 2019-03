Tav, è la sera del vertice

(Fotogramma)

E' la sera della Tav. A Palazzo Chigi è iniziato il vertice sulla Torino-Lione tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dei Trasporti Toninelli. Con loro i tecnici convocati da Conte. Assente Marco Ponti, coordinatore del gruppo di lavoro voluto dal ministro Danilo Toninelli per analizzare il dossier Tav. Al posto del professore ordinario di Economia applicata del Politecnico di Milano c'è il collega Francesco Ramella.

Arrivando a Palazzo Chigi, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla domanda se questa sera si decide, si uscirà con un sì o con un no alla Tav, risponde: "Stasera il forse non c'è...". Quindi aggiunge: "Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c'è nessuno che mi possa far cambiare idea". E ancora, replicando a una domanda su cosa gli hanno detto i tecnici incontrati oggi al Viminale, il vicepremier replica: "Mi confermano che costa di più non farla che farla".

Intanto, stando a quanto si apprende da fonti di via Bellerio, "la Lega partecipa alla riunione di questa sera con spirito costruttivo e di confronto, favorevole alle opere per lo sviluppo del paese. Sì alla tav, disponibili a modifiche del progetto purché non sia tradito lo spirito iniziale. Si alla via parlamentare o alla consultazione dei cittadini per una soluzione positiva per il Paese".