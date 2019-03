Berlusconi indagato a Roma

(Foto Fotogramma)

Silvio Berlusconi è indagato dalla procura di Roma per corruzione in atti giudiziari nell'ambito del filone relativo alle sentenze pilotate al Consiglio di Stato, in particolare per quella che il 3 marzo 2016 ha annullato l'obbligo di cedere la quota eccedente il 9,99% in Banca Mediolanum fissato da Bankitalia.

La sentenza in questione aveva ribaltato quella del Tar del Lazio che imponeva la vendita del 20% delle azioni per il fatto che l'ex presidente del Consiglio non aveva più i requisiti di onorabilità previsti dalla legge in seguito alla condanna in via definitiva per frode fiscale legata ai diritti Mediaset.

"Berlusconi scende di nuovo in campo per le elezioni e puntuale come un orologio arriva l'avviso di garanzia. Le solite coincidenze...'', scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

La sentenza del 2016 - Un miliardo di euro. A tanto ammontavano le azioni Mediolanum che il Tar del Lazio aveva imposto a Silvio Berlusconi di vendere dopo la condanna per frode fiscale del 2013 che gli aveva fatto perdere i requisiti di onorabilità necessari per essere soci oltre il 10%. A far scattare il provvedimento è una decisione di Bankitalia, del 7 ottobre 2014. Pochi mesi dopo, nel gennaio 2015, Berlusconi presenta ricorso contro l'obbligo imposto da Banca d'Italia e Ivass a Fininvest di cedere la quota in Mediolanum eccedente il 9,9%, ovvero il 20% circa delle azioni. E' qui che il Consiglio di Stato accoglie la tesi della difesa sostenendo che le norme sull'onorabilità non si possono applicare al caso dell'ex premier perché la norma può essere applicata solo ai soggetti che devono acquisire azioni, non a chi le detiene già. Per il Consiglio di Stato inoltre, si legge nella sentenza del 3 marzo 2016, "Silvio Berlusconi, rispetto al provvedimento impugnato, non viene in rilievo come mero socio della società direttamente colpita dall'atto amministrativo che impone l'obbligo di alienazione. Anzi, sotto tale profilo, occorre evidenziare che formalmente Silvio Berluscobi non sia socio Fininvest, ma controlla una serie di società che a loro volta detengono la maggioranza di Fininvest".