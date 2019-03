Renzi: "M5S vuole comprarsi voto italiani"

Matteo Renzi (FOTOGRAMMA/IPA)

"Il Reddito di Cittadinanza è un fatto diseducativo, tiene in vita il voto di scambio al Sud col meccanismo del navigator. I 5 Stelle vogliono comprarsi il voto degli italiani e non capiscono che in questo modo segnano la loro fine". Così Matteo Renzi ai microfoni di Rtl 'Non Stop News'.

Stanno "impantanando" il Paese, "qui sta accadendo un fatto enorme: l'Italia è tornata in recessione. Questo governo, che non riesce a decidere sulla Tav, è il governo che metterà la patrimoniale. Però loro sono simpatici, io antipatico..." dice Renzi. "Salvini e Di Maio - è l'affondo dell'ex premier - stanno distruggendo il Paese".

"I 5 Stelle hanno ingoiato troppi rospi: 'chiuderemo Ilva, non faremo il Tap, il Terzo Valico a Genova...'. Su tutto stanno arrendendosi alla realtà E' rimasta solo la Tav e stanno facendo la resistenza. Qui si vedrà se Salvini è un leader o no - dice il senatore del Pd -. O fa la Tav o sta bloccando il Nord alla faccia di quelli che dicono che con la Lega c'è sviluppo".