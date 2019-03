Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Camera ha approvato con 280 sì, 135 no e 10 astenuti, la proposta di legge che modifica l'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, già licenziata in Senato, dove però dovrà tornare per l'approvazione definitiva.