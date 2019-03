Tiziano Renzi: "Felici per la libertà, ma non ci basta"

(Fotogramma)

"Siamo felici per la libertà. Ma non ci basta: noi vogliamo dimostrare la nostra innocenza. E lotteremo per questo. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi giorni durissimi". Così Tiziano Renzi, padre dell'ex premier Matteo Renzi, in un post su Facebook commenta la decisione del tribunale del Riesame di Firenze che ha revocato a lui e alla moglie Laura Bovoli gli arresti domiciliari che erano stati disposti il 18 febbraio scorso nell'ambito di un'inchiesta della procura fiorentina sulla presunta bancarotta di alcune cooperative riferibili, secondo l'accusa, proprio ai due coniugi.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli si trovano sempre nella casa della figlia Matilde, a Rignano sull'Arno (Firenze), dove hanno scontato gli arresti domiciliari e dove adesso attendono la notifica del provvedimento del Riesame.