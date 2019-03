"Chi fa saltare tutto si prenda responsabilità"

(Fotogramma)

"Quando si governa un Paese e quando i cittadini contano su di te per vedere migliorare la propria vita, serve responsabilità. Abbiamo il dovere di garantire stabilità agli italiani e usare il denaro pubblico per opere che migliorino concretamente la vita delle persone". Stefano Buffagni insiste. Dopo aver ventilato ieri la crisi di governo causa Tav, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, torna oggi sul tema appellandosi alla responsabilità e lanciando un messaggio via Facebook agli alleati di governo.

"Questa è la logica che ci ha sempre guidato e che sempre ci guiderà. Chi vuole far saltare tutto per altre questioni si prenda le proprie responsabilità", conclude.