"Fermare bandi Tav con decreto", l'idea del 5S Gallo

(Fotogramma)

"Il Consiglio dei ministri può fermare i bandi del Tav con un decreto". Lo scrive su Facebook Luigi Gallo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

"Il presidente del Consiglio - aggiunge Gallo - ha certificato con chiarezza che l'analisi costi benefici sul Tav è fondata e ha la responsabilità di convocare il Consiglio dei Ministri per non buttare i soldi degli italiani in un'opera che crea molti più danni che benefici. Gli azionisti di maggioranza di questo Governo ci sono, se Salvini non vuole partecipare è chiaro che sarà lui ad aprire la crisi di governo disconoscendo il contratto che regge questa maggioranza, su cui il Parlamento ha votato la fiducia e che è stato sostenuto tanto dagli iscritti del M5S quanto dai militanti della Lega", conclude Gallo.