Salvini compie 46 anni, raffica di auguri sui social

Foto da Facebook

Lui, una torta gigante e un solo commento:grazie! Accanto un cuoricino rosso. E' questo il post che compare sulla pagina Facebook del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi compie 46 anni. Sotto una raffica di auguri.

"Lasci perdere la Tav"; "Non buttare questi nove mesi x la Tav"; "Auguri Capitano e mi raccomando non faccia cadere il governo sulla Tav": la Torino-Lione è un leitmotiv tra i quasi ottomila post di auguri al leader leghista sul social, dove i suoi sostenitori lo esortarlo a non rischiare per non fare cadere il governo.