Tweet e battuta con bimbi down, bufera sul leghista

Il tweet di Augusto Casali, social media manager della Lega Toscana

Un post per annunciare il 'Facebook down', e il social media manager della Lega Toscana scivola sul tweet di pessimo gusto. Protagonista della bufera del momento è Augusto Casali - "sovranista militante, social media manager e appassionato di geopolitica" e admin della pagina 'Dio Imperatore Salvini', come racconta la breve bio su Fb - esperto social del Carroccio travolto nel pomeriggio di ieri dalle polemiche per aver allegato al tweet "#Facebook #Instagram e #Whatsapp in questo momento" una foto di tre bambini affetti dalla sindrome di Down.

Un 'cinguettio' accolto dalla generale disapprovazione degli utenti, tanto da far decidere all'esperto social prima di blindare il profilo Twitter rendendolo inaccessibile e poi, addirittura, di bloccarlo del tutto.

Caso chiuso? Nemmeno per sogno. All'indomani delle polemiche Casali, piccato per le reazioni generali, decide infatti di scrivere un post nel quale sembra voler inizialmente smentire anche la paternità del tweet, definendolo "presunto", per poi parlare di "incomprensione" e "ironia incompresa".

"In queste ore - ha scritto infatti stamane Casali - sta avvenendo su Twitter una polemica su di un mio presunto post contro persone affette da sindrome di down. Twitter è un social che neanche utilizzo dove a malapena si può riscontrare la presenza di un mio account; post ironici sono solito farli, gestendo una comunità di oltre 30.000 persone basata proprio sull’ironia politica, che già ha suscitato polemiche simili". Poi la marcia indietro: "È ovvio - continua - che non ho assolutamente niente contro le persone affette da sindrome di down, alle quali comunque chiedo scusa per l’incomprensione. Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un’ironia incompresa, voglio solo testimoniare come la cosiddetta "gogna mediatica" sia fatta da tutte le parti politiche, non solo da "noi": è normale nei social, già l'ho vissuta e l'affronto anch'essa con ironia, coerentemente con cosa faccio".

Colpito dalle critiche, Casali si sfoga quindi contro chi lo attacca, accusando i detrattori politici di colpire strumentalmente: "Ci tengo però infine a notare con altrettanta ilarità - spiega ancora - come suddette ingiurie provengano unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire individui affetti da tale sindrome. Ignobile chi mi da ruoli che non ho, ennesimo esempio di Fake News come col fenomeno Kekistan", il post scriptum del social media manager leghista.