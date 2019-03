Zoffili: "Mater Olbia innovativa"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Mater Olbia è un "presidio sanitario nuovo ed innovativo, utile per i cittadini sardi e come attrattore per standard di eccellenza sanitaria a livello globale". Così all'AdnKronos, Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega in Sardegna, parlando della struttura di eccellenza medica italo-qatariota, nata nel capoluogo sardo grazie a una collaborazione tra Qfe (Qatar Foundation Endowment) e Fondazione Policlinico Gemelli.

"Non ho ancora avuto modo di visitarlo - sottolinea il fedelissimo di Salvini in Sardegna - ma so che sia lo Stato che la Regione ci hanno scommesso tanto".

"Sono certo - conclude - che la nuova giunta regionale una volta insediata lavorerà affinché possa essere garantito principalmente un miglioramento delle prestazioni nei confronti dei sardi ed una limitazione della mobilità sanitaria passiva".