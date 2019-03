Vertice 'sblocca cantieri'

(Fotogramma)

Vertice a Palazzo Chigi sullo 'sblocca cantieri'. Attorno al tavolo, oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia e alle Infrastrutture, Giovanni Tria e Danilo Toninelli, i sottosegretari Armando Siri, Edoardo Rixi e Laura Castelli. All'incontro, dove sono presenti anche i tecnici al lavoro sul provvedimento atteso mercoledì in Consiglio dei ministri, anche il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli. "Sono finiti i tempi delle proroghe continue, dei regali ai concessionari e dello sperpero di risorse pubbliche. Ora è il momento di sbloccare i cantieri fermi da tempo e far ripartire il Paese" scrive su Twitter Conte.



Il vertice rischia però di diventare nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S: a quanto apprende l’AdnKronos da fonti di governo, la Lega avrebbe raccolto in un documento di 24 pagine, visionato dall’AdnKronos, le proposte da inserire nel provvedimento. Ma inserendo in chiusura del dossier quello che nel Movimento tacciano come un vero e proprio condono edilizio per i privati. Stabilendo, all’art.4 comma 1 lettera B, la possibilità di sanare abusi edilizi compiuti prima del '77. A stretto giro la replica del Carroccio: "Nessuna ipotesi di condono edilizio né nello sblocca cantieri né in altri provvedimenti. E' una notizia infondata e senza alcun fondamento. La Lega, come noto, è contraria a ogni tipo di condono" fanno sapere fonti Lega a vertice in corso.



Altro punto contestato dai 5 Stelle, la possibilità riconosciuta alle Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, “di individuare ulteriori fattispecie” estendendo la cosiddetta platea a cui il condono in questione potrebbe essere concesso. Su questi punti i 5 stelle sarebbero pronti a fare muro. “Per tutte le buone proposte che arrivano dall’alleato - assicurano i 5 Stelle - siamo pronti ad accoglierle”. Le eventuali modifiche contenute nel documento dovrebbero ottenere il via libera del ministero guidato da Toninelli.