Europee, Berlusconi: "Intesa su Fidesz miglior soluzione"

(Fotogramma)

"L'accordo raggiunto in seno al Ppe rappresenta la migliore soluzione possibile: non indebolisce la principale famiglia politica dell'Ue a poche settimane da un difficile appuntamento elettorale e consentirà di analizzare con calma le posizioni espresse da Fidesz''. E' quanto sottolinea in una nota Silvio Berlusconi.