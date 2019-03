Xi a Roma per una nuova Via della Seta

(Afp)

Una nuova Via della Seta "a doppio senso" per gli scambi fra Cina e Italia. Mattarella ha incontrato ieri Xi Jinping, nella cruciale prima giornata del presidente cinese nella Capitale. Giornata cui seguirà, oggi, il colloquio con il premier Giuseppe Conte e, nel pomeriggio, il viaggio a Palermo.

Rapporti definiti "eccellenti" quelli fra i nostri Paesi secondo il capo dello Stato italiano, che ha espresso l'auspicio che "le imprese concorrano a scambi proficui per i nostri due popoli" con possibili "sviluppi ulteriori". Nelle parole di Mattarella la diplomazia, il Memorandum d'Intesa per il Belt & Road, l'Europa, ma anche i diritti umani sui quali, spera, "si possa proseguire un confronto costruttivo" insieme a Bruxelles. Dal canto suo, riferendosi a Roma e Pechino, Xi Jinping ha assicurato che "tra noi non c'è alcun conflitto di interesse, sappiamo come rispettare gli interessi della controparte". Il presidente cinese si è poi detto "fiducioso che le prospettive di collaborazione" tra Italia e Cina abbiano "un futuro brillante". Roma e Pechino, ha quindi sottolineato, "sono amici da lungo tempo, facendo sforzi continui per la collaborazione comune e approfondire l'amicizia tra i nostri due Paesi". Paesi che, nelle parole di Xi, debbono "rafforzare le sinergie per valorizzare la collaborazione nel settore delle infrastrutture, nei settori logistici e portuali e dei trasporti marittimi, per costruire una serie di progetti qualificati lungo la Via della Seta".

Sarà invece stamani, a partire dalle 10.30, l'incontro a villa Madama tra il presidente del Consiglio Conte e il presidente della Repubblica Popolare Cinese, insieme per la firma degli accordi e delle intese tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi. Nel Memorandum d'intesa "noi andremo a introdurre obiettivi strategici dell'intera Europa: principi e standard europei. Quindi siamo promotori anche di una logica europea. Con la Cina dobbiamo lavorare per l'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Confidiamo di poter lavorare anche all'attuazione degli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici. E' chiaro che siamo portatori di istanze che si inquadrano anche nell'ambito dell'Unione europea", ha detto ieri Conte in un video diffuso da Palazzo Chigi.

Una Palermo blindata si prepara intanto ad accogliere nel pomeriggio il presidente cinese per una visita che durerà meno di 24 ore. Innalzate le misure di sicurezza e già da ieri sono entrati i vigore i primi divieti di sosta. La polizia municipale ha introdotto oggi nuove limitazioni alla circolazione veicolare. In particolare, piazza Indipendenza è stata chiusa alle auto alle 7 di oggi e lo sarà "sino a cessate esigenze". Top secret i luoghi da visitare. L'unica certezza è la visita a Palazzo dei Normanni, che durerà 37 minuti in tutto. Presenti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.