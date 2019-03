L'attesa di Mattia al mare con la famiglia

Foto dalla pagina Facebook di Antonio Mattia

Dopo il voto a Vaglio di Basilicata, nel suo Comune di residenza, per il candidato alla presidenza della regione del Movimento 5 Stelle Antonio Mattia è stata una giornata in famiglia e di relax. Dopo un aperitivo a Matera, Mattia è stato a pranzo al mare a Policoro. Alle 20 è atteso al suo comitato elettorale a Potenza, in via del Gallitello, dove attenderà gli esiti dello spoglio.