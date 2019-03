Caffè, voto e spesa al supermercato: la giornata di Trerotola

(Da Facebook)

E’ stata una giornata all'insegna del ritorno momentaneo alla normalità, dopo giorni di incontri, riunioni, comizi, trasferimenti, quella trascorsa oggi da Carlo Trerotola, 61 anni, farmacista, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Basilicata. Sveglia con una occhiata a qualche telegiornale e poi un caffè al bar. Quindi, alle 9, al voto in un seggio di un istituto comprensivo di Pignola, poco fuori Potenza. A seguire la spesa con la moglie in un supermercato. Il pomeriggio Trerotola lo ha passato ad esaminare alcune carte della farmacia. Ora l'attesa per lo spoglio dei voti.