Bardi: "Abbiamo scritto la storia"

"I lucani oggi hanno risposto presente". Sono le prime parole di Vito Bardi, dopo il voto in Basilicata. Nella sua dichiarazione al comitato elettorale ha ringraziato, oltre agli elettori, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini che "chiamerò e inviterò per una grande festa". Con i leader del centrodestra c'è stato un giro di telefonate per le felicitazioni.

"Ringrazio Berlusconi, Meloni e Salvini - ha detto Bardi - per aver determinato un quadro politico diverso". "La Basilicata è pronta per il cambiamento - ha sottolineato - Oggi abbiamo scritto la storia. Dopo tanti anni di governo di centrosinistra, il centrodestra ha scelto la via del riscatto di questa terra" e "la Basilicata tornerà ad essere nel panorama nazionale una Regione che avrà la sua centralità. La Regione sarà di tutti, e io sarò il presidente di tutti i lucani".

"Nella mia agenda al primo posto ci sarà il lavoro - ha scandito - I giovani di questa Regione dovranno trovare le opportunità in questa terra" e "la trasparenza, la meritocrazia e la legalità saranno gli elementi determinanti per il prosieguo di tutte le mie azioni".