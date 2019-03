Europarlamentarie, i candidati 5S

(FOTOGRAMMA)

Al via le 'europarlamentarie' grilline sulla piattaforma Rousseau. Dal blog delle stelle viene dato il via libera alla selezioni dei candidati, un primo step di votazioni a cui seguiranno altri. "In vista delle parlamentarie europee che si terranno nei prossimi giorni, rendiamo pubbliche le liste dei candidati - si legge sul blog -. Si tratta di tutte quelle persone che hanno deciso di mettersi a disposizione del MoVimento 5 Stelle e dell'Italia in vista delle elezioni europee. Tra gli oltre 2.600 candidati, tantissimi i profili d'eccellenza: medici, ingegneri, architetti, psicologi, astrofisici, professori universitari, imprenditori ed esperti. Una moltitudine di professionisti provenienti dai più svariati ambiti che oggi vuole contribuire con la propria esperienza e competenza al progetto del MoVimento 5 Stelle in Europa".

Insomma, camici bianchi, docenti universitari, funzionari, avvocati di grido ma anche eletti in altre amministrazioni che ora sognano Bruxelles, tra questi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. E giornalisti, non ultimo Luca Ciarrocca, blogger del 'Fatto quotidiano' ma soprattutto 'padre' di 'Wall Street Italia', sito di finanza che aveva lanciato nel 1999 e venduto a un gruppo quotato in borsa nel 2014.

Corrispondente da New York per 'Il Giornale' quando era diretto da Indro Montanelli, Ciarrocca ha scritto anche per Ansa, L'Espresso, La Repubblica, Milano Finanza. E vanta un primato non di poco conto: aver raccontato per primo, la mattina dell'11 settembre, la notizia dell'attacco dei terroristi di al Qaeda ai grattacieli del World Trade Center, di cui era stato testimone oculare dal suo ufficio al 73esimo piano dell'Empire State Building a Manhattan.

E proprio il dramma dell'11 settembre segna il curriculum, che l'AdnKronos ha visionato, di un altro candidato alle parlamentarie grilline: si tratta di Daniele De Pedis, fisico del Cern di Ginevra, ma anche autore del libro 'Il mondo sotto chiave', un thriller sull'attacco al World Tride Center dove fantasia, politica reale, spionaggio e soprattutto scienza - fisica e matematica - si intrecciano.

Ma fantasia a parte, spulciando la bacheca Facebook del fisico nucleare salta agli occhi il sostegno a teorie complottiste: "Dopo pochi minuti dall'attacco - scrive infatti De Pedis - rimasi stupefatto da una dichiarazione ufficiale del governo americano: 'da oggi il mondo non sarà più lo stesso'. Rimasi stupito da queste parole, ebbi l'impressione che erano state preparate a tavolino in anticipo, così come la famosa frase di Neil Amstrong 'questo è un piccolo passo...' quando posò il primo piede sulla luna!!".

In un successivo post, De Pedis solleva altri dubbi, stavolta dotandoli di una base scientifica. "Una cosa che mi ha lasciato sempre perplesso e che è trattata con approfonditi calcoli sul mio libro 'Il mondo sotto chiave', è l'impatto del secondo aereo - scrive -. Analizzando questi filmati fotogramma per fotogramma si evince che dal momento dell'impatto alla fuoriuscita delle fiamme dalla facciata opposta della torre passano solo 3 fotogrammi cioè meno di 1/10 di secondo, tempo troppo piccolo affinché il kerosene trasportato dagli aerei potesse miscelarsi all'ossigeno dell'aria per creare una miscela esplosiva. Da queste considerazioni ne consegue che gli aerei trasportavano dell'esplosivo. Ma se effettivamente gli aerei portavano esplosivo, allora salgono mille domande: chi ha messo tale esplosivo? come era innescato?".

E c'è anche la ex Iena Dino Giarrusso tra i candidati alle Europarlamentarie M5S: il giornalista, che figurava tra i candidati ai collegi uninominali per il M5S alle politiche, non riuscì ad entrare tra gli eletti a Montecitorio e ritenta ora candidandosi per l’europarlamento. Giarrusso, voluto al Miur nelle veste da consulente dal viceministro grillino Lorenzo Fioramonti, finì al centro delle polemiche la scorsa estate per il ruolo, attribuitogli al ministero, di 'controllore' dei concorsi universitari.

Altra curiosità, tra i candidati alle europarlamentarie figura anche Samuel Sorial, fratello di Giorgio Sorial, ex deputato M5S anche lui, come Giarrusso, rimasto fuori da Montecitorio alle ultime elezioni politiche, ma ora vice capo gabinetto al ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi Di Maio.

Tra gli aspiranti europarlamentari M5S, spunta anche il mental coach Roberto Giacomelli. Psicologo nonché vicepresidente dell'Associazione Gianroberto Casaleggio, Giacomelli ha lavorato negli ultimi mesi nello staff del gruppo M5S a Montecitorio come responsabile 'risorse umane e coaching aziendale'. Ma dimessosi da poco proprio per poter partecipare alle primarie online del M5S in vista delle europee.